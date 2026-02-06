第５１回衆院選は８日投開票され、自民党は単独で総定数４６５の３分の２に当たる３１０議席を得て、過去最多議席となる歴史的大勝を収めた。日本維新の会と合わせた与党でも圧勝となり、高市首相（自民党総裁）は、国民の信任が得られたとして「責任ある積極財政」などの政策を推進する構えだ。選挙前に立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は公示前を大幅に下回り惨敗した。昨年１０月の自民と維新による連立政権の樹立