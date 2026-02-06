衆院選で埼玉県の16小選挙区は、自民党の前職10人と元職3人、新人3人がいずれも勝利した。県内の選挙区議席独占は、1996年衆院選で現行の小選挙区制が導入されてから初めて。前回2024年衆院選では、立憲民主、国民民主両党が半数の8議席を押さえた。