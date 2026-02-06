衆院選新潟５区は、自民党の高鳥修一氏が当選した。高鳥氏は当選６回目。２０２４年の前回選では、党派閥の政治資金収支報告書の不記載問題の影響で比例選への重複立候補が認められず、立憲民主党から立候補した梅谷守氏に敗れ、落選。今回選で返り咲いた。