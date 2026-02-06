中道改革連合の野田共同代表と斉藤共同代表は今回の衆院選で大敗する見通しとなったことを受け、辞任を示唆しました。中道改革連合・野田佳彦共同代表「これだけの大敗を喫した責任というのは、まさに代表である私の責任が極めて大きいと思います。万死に値する大きな責任だと思っています」中道改革連合・斉藤鉄夫共同代表「中道の旗のもとに集まるという大決断をさせていただきました。その責任はきちっと取らなければならない」