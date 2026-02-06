国民民民主党の玉木雄一郎代表は衆院選投開票日から日付が変わった９日、東京・市ヶ谷の開票センターで会見を開いた。冒頭、玉木氏は今回の衆院選について「現時点で小選挙区において８名と、比例はまだですが、現状維持の情勢になっています。?高市旋風?のなかで立候補者はよく持ちこたえているなと、なんとか選挙戦で手取りを増やすと、この１年３か月の実績をアピールして全国をまわりましたけど（有権者の）反応はよかった