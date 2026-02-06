国民民主党の玉木代表は９日未明、東京都内で記者会見し、現時点で自民党と日本維新の会との連立政権には加わらない意向を示した。玉木氏は「最も頼れる野党として国会の中で存在感を発揮していかなければいけないし、責任もより重くなる」と述べた。