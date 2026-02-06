記者会見で遠くを見つめる社民党の福島党首＝8日午後10時10分、東京都中央区社民党は議席を獲得できず、党勢の衰退が顕著となった。1945年に結成された前身の社会党時代を含め、国政選挙で獲得議席がゼロだったことはなく、党存亡へ正念場となる。福島瑞穂党首は8日夜の記者会見で、自民党が圧勝した選挙戦に触れ「高市政権は憲法改悪を含めて暴走するのではないか。頑張らなければいけない」と語った。昨年、党唯一の衆院議員