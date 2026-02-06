8日投開票の衆院選で佐賀1区では、減税日本・ゆうこく連合の原口一博氏（66）が落選しました。【映像】今後への意欲を示す原口氏午後11時半すぎに事務所で支援者の前で「”道はない、僕の後ろに道はできる” 高村光太郎の道程という詩です。皆さんのお力のおかげで、道を作ることができました」と挨拶。続いて「国民の奪われている命を助けるんだと、それを言うためにゆうこく連合を結成しました。目的は達成しました。あり