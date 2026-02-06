参政党の神谷代表は「自民党が圧倒的に勝っているので、我が党の票はキャスティングボートにならない」「しっかりチェックする立ち位置がいい。連立には入らないということになる」と述べました。その上で、「いままでの主張をしっかり貫いてぶれずにやっていく」と強調しました。