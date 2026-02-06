【プレミアリーグ第25節】(AMEXスタジアム)ブライトン 0-1(前半0-0)クリスタル・パレス<得点者>[ク]イスマイラ・サール(61分)<警告>[ブ]ディエゴ・ゴメス(85分)[ク]ウィル・ヒューズ(17分)、ダニエル・ムニョス(80分)、ヨルゲン・ストランド・ラーセン(85分)└鎌田大地が約2か月ぶり復帰のクリスタル・パレス、公式戦13試合ぶり白星!! 三笘薫フル出場のブライトンは苦境続く