[2.8 プレミアリーグ第25節 ブライトン 0-1 クリスタル・パレス]プレミアリーグは8日、ブライトン対クリスタル・パレスのM23ダービーを開催した。クリスタル・パレスが1-0で勝利して公式戦13試合ぶりの白星を収め、MF鎌田大地は怪我からの復帰で12月14日以来12試合ぶりにベンチ入りし、後半32分から出場。ブライトンのMF三笘薫はフル出場だった。三笘は前半31分にチャンスメイクした。左サイドでMFダニエル・ムニョスと対峙す