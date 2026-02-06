プレミアリーグ 25/26の第25節 ブライトンとクリスタルパレスの試合が、2月8日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンは三笘 薫（MF）、チャランポス・コストウラス（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、イスマイラ・サール（FW）らが先発に