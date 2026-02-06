◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フィギュアスケート団体（2026年2月7日ミラノ・アイススケートアリーナ）“うたまさ”こと吉田、森田組は観客の手拍子を誘う演技を見せたが、得点を伸ばせず最下位の5位。吉田は「（日本勢の）素晴らしい演技に続きたい気持ちだった」と振り返った。4位とは20点近い差が開き、仮に自己ベスト103.35点を更新したとしても現時点で序列を崩すのは厳しかった。吉田は「4年後は私たちが最前