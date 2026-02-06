◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日プレダッツォ・ジャンプ競技場）銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）はレジェンドの言葉を胸に、初の五輪を戦った。22年北京五輪直前に大ケガを負って出場はかなわず、失意の中で自宅にいた丸山の元に一通のメッセージが届いた。送り主は、リハビリ中に知り合った21年東京五輪ソフトボール金メダリストの藤田倭（ビックカメラ高崎）だった。