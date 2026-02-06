◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日プレダッツォ・ジャンプ競技場）温泉とスキー文化が根付いた長野県の野沢温泉村で丸山は育った。自宅からジャンプ台までは徒歩数分。保育園のころから、兄と姉の練習に付いていき、ジャンプ台の管理棟で遊んでいた。手にはいつも、母・信子さんの手作り弁当があった。17年に亡くなった母は厳しくも優しい人だった。兄と姉には穏やかなのに、丸山は