◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フィギュアスケート団体（2026年2月7日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート団体2日目が行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストに迫る108・67点をマークし1位だった。世界選手権2連覇中のイリア・マリニン（21＝米国）を上回り、10日から始まる個人戦へ弾みをつけた。5カ国に絞られたアイスダンス・フリーダンス