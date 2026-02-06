カブス・鈴木がアリゾナ州メサのキャンプ施設で前日に続いて自主トレを行った。気温26度の温暖な気候の下でアップ、ランニングなどで体をほぐし、キャッチボールと遠投で調整。その後は室内に場所を移して30分ほど打ち込んだ。WBCに出場する野手の集合日となる12日（日本時間13日）を前に、レッドソックスから移籍した米国代表の内野手ブレグマンも合流。クレイグ・カウンセル監督も視察に訪れるなど徐々にメンバーが集まりだ