ドジャース・佐々木がインスタグラムを更新し、キャンプ地から近いアリゾナ大野球部の球場マウンドから投球練習を実施する様子を公開した。「スプリングトレーニングまでもう少し」と投稿し、アリゾナ名物のサボテンの絵文字も添えた。1月31日のファンフェスタで「しっかりキャンプを通して、いい結果を残してローテーションに入れるように頑張りたい」と語っており、2年目の飛躍に期待がかかる。