◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日プレダッツォ・ジャンプ競技場）18年平昌五輪以来のメダル獲得を目指した高梨は、13位に終わった。1回目92メートルと飛距離を伸ばせず、2回目でもK点（98メートル）に届かなかった。「現実的なところで言うと、メダルを獲れる実力ではない」と肩を落とした。混合団体で失格となり、涙をのんだ北京五輪から4年。一時は板を置くことを考えながらも、