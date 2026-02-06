衆院選が８日に投開票され自民党大勝の情勢が判明した。敗北が濃厚な立憲民主党と公明党からなる中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が開票センターで会見を行った。自民党は単独で３００議席を超える見込み。逆に中道は公示前１６７議席から半減となりそう。安住淳共同幹事長や馬淵澄夫共同選対委員長、小沢一郎元民主党代表に立憲創始者の枝野幸男氏ら党ベテランすら小選挙区で敗北するなど大逆風となった。野田氏