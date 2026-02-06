ボートレース若松の「ニッカン・コム杯」が８日に開幕した。山本兼士（４８＝大阪）の相棒１６号機は前操者の大上卓人が優出２着の実績。「ターン回りは良さそう」と手応えを口にする一方で「伸びはないし、自分好みではない」と思案顔。３枠で登場した２Ｒは２コースから２着を確保。後半１１は「伸びを求めて叩いた」とチルト０・５度で?自分好みの足″を求めて登場したものの６着。予選ラストの調整に注目が集まる。１月