ボートレースからつの「ウインターモーニングバトル」が８日に開幕した。久富政弘（５４＝佐賀）は初日２Ｒで３コースからまくって１着。７Ｒも２号艇で２着と快走。レース後は「やり過ぎ」とニッコリだ。舟足も「足はいいですよ。出足が良くなりました。押し感があって回り足もいい。直線も下がるほどではない」と早くも好感触をつかんでいる。今節は４日間の短期決戦。初日好発進、好仕上がりは大きなアドバンテージだ。