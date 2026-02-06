衆院選に東京７区で出馬した自民党の丸川珠代氏（５５）と夫で埼玉９区で出馬した大塚拓氏（５２）が８日、夫婦揃って国政への返り咲きを果たした。丸川氏は前回２４年の衆院選に参院から鞍替えし挑戦するも、政治資金収支報告書に計８２２万円の不記載が発覚したいわゆる裏金問題が影響し、落選。大塚氏も９９４万円の不記載が発覚し、夫婦で議席を失っていた。大塚氏の当選確実が先に報じられ、午後１０時２０分ごろに丸川