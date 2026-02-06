ボートレース徳山の「スポーツ報知杯争奪戦」は８日、準優勝戦が行われ、守屋大地（３９＝岡山）がデビュー初優出を決めた。１枠の準優１０Ｒは６枠・伊藤誠二の前づけでイン死守も１００メートルを切る深い起こし位置。「Ｆ覚悟で気持ちを入れて行った」とコンマ０６のトップスタートを決めると、伊藤にまくられこそしたが２着に残した。「出足中心にいい足。伸びは中堅。バックは捕まえられたと思ったが、伊藤さんも良さそう