◇プレミアリーグブライトン０―１クリスタルパレス（８日・アメリカンエクスプレス・スタジアム）クリスタルパレスの日本代表ＭＦ鎌田大地が、同ＭＦ三笘薫を擁するブライトン戦の後半３２分から途中出場し、昨年１２月１４日・マンチェスターＣ戦以来の復帰を果たした。右太もも裏の負傷で５試合を欠場したが、この日は１点リードの状況からボランチに入り、約２０分間プレー。チームはリードを保ったまま１―０で勝利し、プ