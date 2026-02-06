衆院選は８日、投開票され、埼玉５区（さいたま市西区・北区・大宮区・中央区）は、自民党の新人・井原隆氏が当選確実とした。中道改革連合の前職・枝野幸男元立憲民主党代表は敗北した。枝野氏が選挙区で敗れたのは、小選挙区比例代表並立制が導入された１９９６年以来（３位で比例復活）。２０００年からは９連勝しており、今回は３０年ぶりの選挙区での敗北となった。勝った井原氏は東大大学院卒業後、一般企業への勤務を