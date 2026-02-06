衆議院選挙での自民党の圧勝を受け、中国メディアは、「自民党内での高市氏の立場が強化される」と報じました。自民党の圧勝を伝えた中国メディアは、「日本の首相であり、自民党総裁の高市早苗氏の続投が確実となった。同時に自民党内での彼女の立場も強化される」などと分析しています。また今回の選挙について、「高市氏のこの『政治的賭け』は、自身の権力を固め、一連の極右政策を推進するためのものだ」などと報じていて、政