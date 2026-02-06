選挙直前に誕生した、新党「中道改革連合」は、大きく議席を減らす結果となりました。 そんな中、自民党幹部との大激戦となったのが、東京24区です。立憲と公明の元代表がそろって応援に訪れるなど必死の票集めが行われました。■知名度に苦しんだ選挙戦中道・野田佳彦共同代表「中道です！中道！しっかり浸透させていきたいと思います」中道・斉藤鉄夫共同代表「中道です！」２人で何度も呼びかけましたが･･･。街頭演説では、こん