衆議院選挙は8日投開票が行われ、石川県内の3つの小選挙区では、自民党が議席を独占しました。能登半島地震の被災地の石川3区では、前回選で比例復活した自民党の前職・西田昭二さんが激戦を制し、選挙区での議席を奪還しました。西田昭二さん「高市総理と共にこの能登半島の復興を一歩ずつ、そしてまた速やかに前進することがみなさまがたの希望であると思っている」一方、小選挙区で敗れた中道改革連合の前職・近藤和也さんも、