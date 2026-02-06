衆院選福岡１１区は、自民党の武田良太氏が当選した。武田氏は当選８回目。菅内閣で総務相を務めた。２０２４年の前回選では、自民党派閥の政治資金問題で比例選への重複立候補が認められず、日本維新の会の村上智信氏に敗れて落選した。