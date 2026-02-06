昨年のM―1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（36）が8日、コンビのYouTubeチャンネルで生配信を行い、東京進出を発表した。きむらが「我々たくろう、4月から東京に移させていただきます！」。赤木も「よろしくお願いします！」と発表。きむらは「M-1も優勝させていただいて、このタイミングかなということで」と説明。赤木は「大阪の仕事もさせていただこうと思ってます、ただ（東京に