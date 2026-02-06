7日夜、東京都内で行われた高市首相の最後の訴え。 公式発表で1万人が集まったという演説会場で、人々の熱狂を取材しました。■“熱狂”駅のホームにも選挙戦、最終日の夜。zero「飲食店の階段でも人が集まっています。身動きが取れないほど観衆でいっぱいです」そこへ。zero「高市さんが出た瞬間、みなさんスマートフォンを片手に必死に撮っています」自民党・高市早苗首相「日本列島を強く豊かに。高市早苗でございます」その姿