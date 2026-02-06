日本の衆議院選挙についてアメリカメディアは8日、「高市総理大臣が地滑り的勝利を収めた」などと報じています。日本の衆議院選挙を受けNBCは、「高市総理大臣が大きな賭けとなる解散・総選挙で、地滑り的勝利を収めた」と報じました。そのうえで、今回の選挙は「与野党や多くの有権者の不意を突く形となったが、彼女の強い個性と、「サナマニア」に夢中になった若い有権者からの予期せぬ支援に支えられた」と評価しています。また