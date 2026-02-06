今回の衆議院選挙で自民党が単独で310議席を確保し3分の2以上を占めることがわかりました。【映像】勝因を語る高市総理300議席を超えるのは自民党の結党以来初めてです。参議院では少数与党のままですが、参院で否決された法案を衆院で自民単独でも再可決できるため高市総理大臣が掲げた責任ある積極財政や安全保障政策の強化などをどのように進めていくのか注目されます。（ANNニュース）