中道改革連合の野田共同代表は９日未明、東京都内で記者会見し、選挙結果について「大敗を喫した責任は代表である私の責任が極めて大きい。万死に値する」と述べた。中道改革では、中堅・若手だけでなく、安住共同幹事長（宮城４区）や岡田克也氏（三重３区）らベテランも多く落選した。野田氏は「長年にわたって苦楽をともにした同志が落選をしたり、有望だと思っていた若手も届かなかったり、まさに痛恨の極みだ」とも語った