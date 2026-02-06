衆院選三重3区（四日市市北部・桑名市など）で、自民党・元職の石原正敬さんが2回目の当選を決めました。石原さんは元菰野町長、元三重県議会議員。1990年から12回の当選を重ね副総理・外相経験のある中道改革連合・前職の岡田克也さんは比例代表に重複立候補していないため、議席を失います。三重県の4つの小選挙区は自民党が独占しました。