初当選した2012年以来の小選挙区勝利となった自民前職の岩田和親氏は、8日深夜に当選確実の一報を受け、集まった支持者を前に「佐賀の皆さんの大きな期待を裏切らないように、しっかり向き合って政策で結果を出す」と喜んだ。