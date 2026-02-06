中道改革連合の野田共同代表は「時代の独特の空気に覆い尽くされてしまった」と選挙戦を振り返りました。野田共同代表「（選挙戦）半ばぐらいには間に合いつつあるかなと思ったんですが、最後の最終盤にやっぱり時代の独特の空気に覆い尽くされてしまったな」野田・斉藤の両共同代表ともに、選挙の責任については「腹を決めている」とした上で、あす党の役員会を開いて協議すると明かしました。また、野田共同代表は今後も野党とし