自民党の当確者の名前に付けられたバラ＝9日午前0時3分、東京・永田町の党本部自民党は、衆院選小選挙区で大勝した余波で、比例代表の複数ブロックで獲得議席が名簿に載った候補者数を上回り、確保できるはずだった議席を他党に譲る事態が相次いだ。自民は比例北陸信越ブロック（定数10）の名簿に20人を載せた。うち17人は小選挙区との重複立候補者で、全員が小選挙区での当選を決めた。比例では5議席獲得が確実となる票を得た