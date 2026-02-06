佐藤主迪氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１６区（厚木市、伊勢原市、海老名市）で、自民党新人で元証券会社社員の佐藤主迪氏（３１）の初当選が確実になった。１６区にはほかに、中道改革連合前職の後藤祐一氏（５６）が立候補した。