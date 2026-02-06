大雪から一夜明け、9日の関東地方でも路面凍結による事故などに注意が必要です。東京・中央区では、8日未明、スリップ事故を処理していたパトカーにイタリアの高級車「ランボルギーニ」が突っ込み、警察官2人が重傷を負いました。運転していた男は、けがをした助手席の女性を放置したまま逃走していて、警視庁はひき逃げ事件として捜査しています。一方、栃木県・宇都宮市では、路面凍結の影響で乗用車が反対車線にはみ出し、前か