元参議院議員の太田房江氏と元大阪府知事の松井一郎氏が８日、大阪・読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．総選挙ＬＩＶＥ２０２６」に出演した。衆院選で大勝確実となった高市政権の今後について、太田氏は「これだけ歴史的な勝利を収めたら高市さんにものを言える人は、相当少なくなると思うんです。総理が決めて、先頭を走るという姿を国民に見せること。自民党の中の意見の割れ方もだんだん少なくなってくるんじゃな