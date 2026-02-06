埼玉5区で敗北し、取材に応じる中道改革連合の枝野幸男氏＝9日未明、さいたま市中道改革連合の枝野幸男氏が埼玉5区で、自民党新人の井原隆氏に敗北した。重複立候補した比例北関東ブロックで復活できず、落選した。2017年衆院選直前に旧立憲民主党を結成。代表に就任し、野党第1党に躍進した。20年には旧国民民主党の一部などが合流して誕生した新しい立民も率いた。枝野氏は1993年衆院選で日本新党から出馬して初当選し、連続