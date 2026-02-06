◇イングランド・プレミアリーグ第25節クリスタルパレス1ー0ブライトン（2026年2月8日ブライトン）クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地（29）が8日、敵地ブライトン戦で約2カ月ぶりに戦列復帰。1点リードの後半32分から途中出場し、1ー0の勝利に貢献。チームは公式戦13試合ぶりの白星を手にした。一方、ブライトンのMF三笘薫（28）は先発フル出場するも無得点に終わった。鎌田は昨年12月14日のマンチェスターC戦で右太