8日に投票が行われた第51回衆議院選挙の開票が続いており、自民党が大幅に議席を伸ばし、与党で3分の2を確保する一方、野党の中道改革連合は、公示前の議席の半数を大きく割り込む惨敗となる情勢です。自民党・高市総裁：反対もたくさんあるような政策についてお訴えをして支援を問うてまいりました。ご信任をいただけたら、もう本当に一生懸命取り組まなきゃいけない、そんな思いでおります。今回の選挙を高市内閣の信任投票と位