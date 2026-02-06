エールディヴィジ 25/26の第22節 イーグルスとテルスターの試合が、2月8日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはビクトル・エドバルセン（FW）、ティボ・バーテン（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはネックビー・ソーリソン（FW）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ヨヘム・