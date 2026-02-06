東北日本海側の海上では、暴風雪のおそれはなくなりましたが、９日にかけて風雪や高波に注意してください。また、東北地方では、９日昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪に注意・警戒してください。 ［気象概況］日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、東北地