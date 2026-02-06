現地２月８日に開催されたエールディビジ第22節で、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと板倉滉、冨安健洋を擁するアヤックスが前者の本拠地で対戦した。AZは毎熊がスタメン、今冬にRB大宮アルディージャから移籍したばかりの市原が加入後初のベンチ入り。一方、アヤックスは板倉と前節、484日ぶりの実戦復帰を果たした冨安がともにベンチスタートとなった。注目の日本人対決で主導権を握ったのは、アヤックスだ。22分、ボック