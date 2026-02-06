高市早苗首相は9日、トランプ米大統領が衆院選中に交流サイト（SNS）上で首相や連立与党を支持すると投稿したことについて「温かい言葉に心から感謝する。日米同盟の潜在力は無限大だ」と自身のX（旧ツイッター）につづった。