丸田康一郎氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１３区（横浜市瀬谷区、大和市、綾瀬市）で、自民党新人で元経済産業省職員の丸田康一郎氏（４０）の初当選が確実になった。１３区にはほかに、届け出順に中道改革連合前職の太栄志（４８）、参政党新人の石井匡（５８）の各氏が立候補した。